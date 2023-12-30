المالكي: داعش تشكل في الانبار ونمتلك كل التفاصيل

شفق نيوز/ وصف رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم السبت، تنظيم "داعش" بأنه "صنيعة أميركية" تشكلت في ساحات الاعتصام بمحافظة الأنبار غربي العراق.

وأضاف المالكي في كلمة له خلال احتفال تأبيني نظمته السفارة الايرانية بالذكرى السنوية الثالثة لاغتيال قاسم سليماني وابو مهدي المهندس، "نمتلك كافة التفاصيل عن كيفية تشكيل عصابات داعش والى أي سبب تشكلت".

واجتاح التنظيم المتشدد في أواسط العام 2014 (اثناء رئاسة المالكي للحكومة العراقية في دورته الثانية) مناطق ومدن شاسعة تُقدر بثلث مساحة العراق قبل أن تتمكن القوات العراقية مسنودة بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من إستعادتها من قبضة التنظيم في عملية عسكرية استغرقت ثلاث سنوات.

ولفت الى ان "الشعب العراقي لن يقبل بوجود قوات اجنبية على أرضه سيما انها تمارس عمليات القتل ضد ابنائه"، مضيفاً "لدينا من الكفاءات والقوات الامنية والاسلحة ما يجعلنا نواجه الارهاب ولسنا بحاجة لقوات اجنبية".

وتابع المالكي، "ما دام الحشد الشعبي والقوات الامنية بمختلف صنوفها موجودين بالعراق فلن نهاب التحديات"، وقال ، "لولا الجهد الذي قام به سليماني والمهندس والشعب العراقي لما استطعنا التصدي لداعش".

وتساءل "اين مجلس الامن الدولي من الدول التي تجتاح البلدان واين هو من جريمة اغتيال قادة النصر؟".