المالكي: "خفافيش ظلام" يتحركون للانقلاب على العملية السياسية في العراق

شفق نيوز- بابل

حذر زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، يوم الاثنين، أن من وجود "خفافيش ظلام" قال إنهم يتحركون للانقلاب على العملية السياسية في العراق.

وقال المالكي، خلال حضوره تجمعاً عشائرياً في محافظة بابل دعماً لائتلافه في الانتخابات، إن حماية العملية السياسية وإدامة الجهد السياسي لبناء الدولة يمثلان أساسيات منهج دولة القانون، مشدداً على ضرورة المضي بالعملية السياسية والدستور والشعب لإدامة تلك العملية".

وأضاف أن ائتلافه "لن يسمح بعودة الدكتاتورية والعنصرية والطائفية والمقابر الجماعية والحروب العبثية"، مبيناً أن "الهدف هو جعل العراق قوياً ومتيناً لا يتأثر بالأزمات، وحمايته من دوامة الحروب والمواجهات".

وأشار المالكي، إلى أن "العراق انتصر على داعش الإرهابي بفتوى المرجعية الدينية"، داعياً إلى اعتماد الدستور أساساً للتعامل بين العراقيين وللتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع، وأن زمن الدبابات والمؤامرات ولىّ، وأن التغيير يتم عبر صندوق الانتخابات المقدس".

وأضاف أن "الانتخابات استحقاق وطني لا يمكن تأجيله، وأي تأجيل يعني انتهاء العملية السياسية والديمقراطية"، لافتاً إلى أن "من يتصدى للمسؤولية يجب أن يقدم الخدمات وينهي حالة الفقر والحاجة لدى المواطنين".

وختم المالكي، حديثه بالقول: "لا تقلقوا من الشائعات والدعايات، سنمضي بهمة شعبنا نحو تشكيل البرلمان والحكومة والعملية السياسية بعيداً عن التحديات والضغوط الخارجية".