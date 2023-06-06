المالكي: حملة الإعمار والبناء ستنطلق في العراق بعد إقرار الموازنة

شفق نيوز/ ذكر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الثلاثاء، أن حملة البناء والإعمار ستنطلق في العراق بعد إقرار مشروع قانون الموازنة المالية العامة للبلاد والتي حدد مجلس النواب نهاية الأسبوع الجاري جلسة للتصويت على مشروع القانون.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه اليوم سفير جمهورية تركيا لدى العراق علي رضا كوناي، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمالكي.

وأضاف البيان رئيس ائتلاف دولة القانون أكد على اهمية تثبيت دعائم الاستقرار في المنطقة ، والعمل على حل المسائل العالقة عبر الحوار، واحترام سيادة الدول ورفض التدخلات والاعتداءات وكل ما من شأنه تهديد الامن والاستقرار ، مشددا على ان الحكومة ماضية في ترسيخ العلاقات مع دول الجوار وخصوصا مع تركيا .

وحث المالكي الشركات التركية الى مواصلة عملها في العراق سيما بعد اقرار الموازنة الاتحادية للمشاركة في حملة الاعمار والبناء التي ستنطلق قريبا .

من جانبه أعرب السفير كوناي استعداد بلاده لدعم العراق ، مؤكدا حرص تركيا على احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه ورغبتها في توثيق العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين .