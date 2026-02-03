المالكي: ترمب تم تضليله ضدي ومستعد للتنازل عن الترشيح بأغلبية الإطار

شفق نيوز- بغداد

كشف رئيس ائتلاف دولة القانون، مرشح الإطار التنسيقي لمنصب رئيس الوزراء المقبل، نوري المالكي، مساء الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالرفض الأميركي وما أعقب تغريد الرئيس دونالد ترمب، بشأن ترشحه للمنصب، مؤكداً استعداده للتنازل بشروط.

وقال المالكي، في مقابلة على قناة الشرقية، تابعتها وكالة شفق نيوز، إنه مواطن عراقي وترشيحه لمنصب رئاسة وزراء العراق تمت من مؤسسة عراقية وهي "الإطار التنسيقي"، وبالتالي من غير الممكن أن ينسحب بناء على طلب من دولة خارجية.

وأضاف أن ترمب تم تضليله ضد ترشحه للولاية الثالثة من قبل ثلاثة دول وأطراف داخلية، مردفاً بالقول: "سمعت أن التغريدة كتبت هنا لكني لم أتأكد من هذا الأمر بعد".

وأشار المالكي، إلى أن ترشيحه لن يعرض العراق لعقوبات اقتصادية من قبل الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن هذا الأمر يتم ترويجه لأجل الدفع نحو التنازل عن هذا الترشح.

ووفق رئيس ائتلاف دولة القانون، فإنه سيكون مستعداً للتخلي عن ترشحه لرئاسة الوزراء، في حال تم ذلك بطلب من أغلبية الإطار التنسيقي.

وبشأن سوريا الجديدة، ذكر المالكي، أن "العراق سيكون مستعدا للتعاون مع الرئيس أحمد الشرع، وأن الشعبين السوري والعراقي أشقاء، مستدركا: "إذا حافظ الشرع على دمشق خالية من الإرهاب ودفع الإرهابيين نحو بغداد، فستكون بيننا علاقة وثيقة في قادم الأيام".

وكان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد جدّد تأكيده، يوم السبت، تمسكه بالترشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة المقبلة، رغم الرفض الأميركي لذلك، مشدداً على أن اختيار رئيس الحكومة شأن وطني خاضع لإرادة الشعب والمؤسسات الدستورية.

كما جدد الإطار التنسيقي، مساء السبت، تمسّكه بمرشحه نوري المالكي لرئاسة الوزراء، مؤكداً أن اختيار رئيس مجلس الوزراء شأنٌ دستوري عراقي خالص، يتم بعيداً عن الإملاءات الخارجية.

ويسعى الإطار إلى توحيد موقفه بشأن ملف رئاسة الوزراء في ظل الاعتراض الأميركي على ترشيح نوري المالكي، وبحث خيارات سياسية لتجاوز هذه التعقيدات وضمان استمرار العملية السياسية.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قال، الثلاثاء الماضي، عبر تدوينة على منصة "تروث سوشيال"، إن عودة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة "أمر لا ينبغي السماح به"، معتبراً أن العراق "انزلق إلى الفقر والفوضى" خلال ولايته السابقة.