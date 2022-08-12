المالكي بعد تظاهرات الإطار: الشارع لا يمكن الاستحواذ عليه لجهة دون أخرى

شفق نيوز/ قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الجمعة، إن الشارع لا يمكن الاستحواذ عليه من قبل جهة دون اخرى وإنما هو ساحة استجابة لكل موقف دستوري.

وأضاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "التظاهرة الحاشدة التي دعا لها الإطار التنسيقي، عبرت عن تفاعل جماهيري كبير لمواقف الاطار، وبعثت برسالة واضحة ان الجماهير العراقية بتوجهاتها كلها تفاعلت مع الدفاع عن شرعية الدولة، وحماية المؤسسات الدستورية التشريعية والقضائية".

واوضح ان "التظاهرات بسلمية فعاليتها بعثت برسالة اخرى إلى كل المكونات السياسية؛ ان تعالوا إلى كلمة سواء لعبور الأزمة التي يخشى منها على المسار السياسي الدستوري، ولاجتناب تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، وتعطيل مجلس النواب المنتخب الذي تشكل وفقاً للقانون والدستور، وعرقلة انعقاد جلساته، في وقت يتطلع العراقيون الى حكومة خدمات، تنهض بمتطلبات الشعب وحاجاته، وترفع عن كاهله المعاناة والفقر".

واشار الى ان "التظاهرات اوضحت دون شك، أن الشارع لا يمكن ان تستحوذ عليه جهة دون اخرى، وانما هو ساحة تفاعل واستجابة لكل ما هو دستوري ومشروع، وان العراقيين الذين صنعوا عرس الانتخابات -مع ما شابها من اخفاقات- تظاهروا اليوم، وهم يريدون ان يروا مؤسسات الدولة تعمل وتنشط، وتقدم الخدمات والرعاية والاعمار، ولا يريدون ان يروها معطلة دون وجه حق شرعي ولا وطني ولا دستوري".

يأتي ذلك بعد انطلاق تظاهرات للتيار الصدري في المنطقة الخضراء وبقية المحافظات العراقية، وكذلك تظاهرات للإطار التنسيقي في بوابة المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق ومحافظتي البصرة ونينوى اليوم الجمعة.