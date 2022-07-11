المالكي: الإطار يقترب من تسمية رئيس مجلس الوزراء

شفق نيوز/ أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يوم الاثنين، ان الاطار التنسيقي قطع "شوطا مهما" في حواراته السياسية.

وقال المالكي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "الاطار التنسيقي حقق تقدما وصاغ أفكارا وآليات، وكان منفتحا على جميع الشركاء من المكونات السياسية بعيدا عن سياسة التهميش والإقصاء".

واشار الى ان "الاطار بات يقترب من تحقيق أهدافه وأهمها تسمية رئيس مجلس الوزراء وتشكيل حكومة قادرة على النهوض بالواقع الامني والخدمي ضمن الآليات المعدة مسبقا خدمة للعراق وشعبه الكريم".

وبين رئيس ائتلاف دولة القانون ان "الاطار يتعاطى مع جميع الأفكار والآليات التي من شأنها تطوير منهاج عمله ويتفق عليها أعضاؤه في كل مفردات إدارة لمشروعه القادم".

وكان زعيم تحالف الفتح هادي العامري، قد رفض بوقت سابق من اليوم، ترشحه لرئاسة الحكومة المقبلة، فيما أكد عدم مشاركة كتلته في أي حكومة مستقبلية.

وقال العامري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "اني وإذ أرفض هذا الأداء الإعلامي المشحون بالاكاذيب، وربما يكون مدفوع الثمن، أود التأكيد على أن هذه الأخبار عارية عن الصحة، واني لست مرشحاً لهذا المنصب وارفض ترشيحي ممن يرى صواب ذلك من الاخوان".

وأكد أن "المهم لديه أولاً وآخراً حفظ وحدة الإطار، وأنه سيقدم الدعم والمساندة لأي مرشح يتفق عليه في الإطار التنسيقي.