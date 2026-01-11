المالكي: الإطار التنسيقي قطع خطوات مهمة في حسم مرشح رئاسة الوزراء

شفق نيوز - بغداد

قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إن الاطار التنسيقي قطع خطوات "مهمة" في حسم مرشح منصب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة العراقية المقبلة، جاء ذلك خلال لقائه، رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، وفقا لبيان صادر عن المكتب للمالكي اليوم الأحد.

ويمرّ الإطار التنسيقي بخلافات داخلية بشأن المرشحين لرئاسة الحكومة، ويدور الحديث مؤخراً حول قائمة مختصرة تضم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الحكومة المنتهية ولايتها محمد شياع السوداني، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، بوصفهم الأبرز، إلى جانب رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، ورئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري.

وأعلن الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق في بيان، مساء أمس السبت، الاستمرار في بحث ملف تشكيل الحكومة المقبلة وحسم تسمية رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد جدل بشأن ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لولاية ثالثة.

وكانت وسائل إعلامية ومواقع تواصل اجتماعي تداولت على نطاق واسع أنباءً عن توصل قوى الإطار التنسيقي في اجتماع أمس إلى توافق على ترشيح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لشغل منصب رئاسة الحكومة المقبلة، وهو ما لم يتطرق إليه رسمياً بيان الإطار.

ومنذ المصادقة على نتائج الانتخابات التي جرت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2025 شرع الإطار التنسيقي بعقد اجتماعات وإجراء مباحثات بين قواها ومع الأطراف الأخرى لحسم منصب رئيس مجلس الوزراء الذي هو من حصة المكون الشيعي وفق العرف المعمول به بعد العام 2003.