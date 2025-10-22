المالكي: العراق مهدد بكثير من المؤامرات التي تريد اسقاط العملية السياسية

شفق نيوز - كربلاء

جدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الأربعاء، تحذيره من مؤامرات تُحاك ضد العملية السياسية في العراق من أجل إسقاطها.

وقال المالكي خلال حفل انتخابي للترويج لقائمته في كربلاء، إن الإنتخابات إستحقاق وواجب وطني والديمقراطية روح العملية السياسية، مردفا بالقول، إن العراق غني بثرواته لكنه لم يستطع أن يستفيد من ثرواته.

ولفت الى أن العراق مهدد بكثير من المؤامرات التي تريد إسقاط العملية السياسية، مضيفا أن إضعاف وحدة العراق وإيقاف الإنتخابات إحدى المؤامرات التي يتعرض لها البلد.

كما أكد المالكي، أن "الإنتخابات هي التي تأتينا بالحكومة التي نريدها عبر مجلس النواب، والذي بدوره يشرع القوانين، ويحاسب الحكومة وهو الذي يقيلها ويغير الوزراء".

واعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون، مجلس النواب بأنه "هو روح الدولة التي نصل إليها عبر الإنتخابات"، مؤكدا أنه "بالإنتخابات نأتي بمجلس النواب، ومن خلالها نأتي بحكومة بكل تفصيلاتها وبرامجها وتشريعاتها".