المالكي: الشعب العراقي يستحق اليوم أن يعيش بأمان وكرامة

شفق نيوز - بغداد

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الأربعاء، على اهمية تحقيق الاستقرار في العراق من خلال التكاتف، وحصر السلاح بيد الدولة، ووجود جيش يمثل ابناء الشعب كافة.

جاء ذلك في معرض رده على أسئلة الصحفيين عبر نافذة التواصل مع وسائل الإعلام في الموقع الإلكتروني للمكتب الإعلامي، بشأن الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار في العراق وانعكاسه على مستقبل الشباب والبناء والإعمار.

وذكر المالكي، أن الشعب العراقي عانى طويلًا من الحروب والعنف، ويستحق اليوم أن يعيش بأمان وكرامة.

وشدد على أن "التهدئة وتكاتف الجميع، وبسط سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة، ووجود جيش واحد يضم أبناء جميع مكونات الشعب، تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة، تمثل الأساس لبناء دولة مستقرة".

وأضاف المالكي وهو مرشح الاطار التنسيقي لمنصب رئيس الوزراء المقبل، أن "هذا الاستقرار يهيّئ بيئة آمنة تشجّع الاستثمار، وتوفّر فرص عمل حقيقية للشباب، وتسهم في استكمال مسيرة البناء والإعمار في جميع أنحاء الوطن".