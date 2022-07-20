المالكي: الحكومة الجديدة ستعيد هيبة الدولة وتعمل على انتخابات جديدة

شفق نيوز / أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الأربعاء، أن الحكومة الجديدة ستعيد هيبة الدولة وتعمل على إجراء انتخابات جديدة.

جاء ذلك، خلال استقبال المالكي، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، بحسب بيان أصدره مكتبه الإعلامي، وورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء، وفق البيان، التداول في مختلف القضايا والمستجدات السياسية والأمنية التي يشهدها العراق والمنطقة، فضلا عن الحوارات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال المالكي، إن "قوى الإطار التنسيقي وحلفاءه مصممون على تشكيل حكومة خدمية منسجمة تلبي طموح العراقيين جميعاً"، مبيناً أن "الإطار حقق تقدماً كبيراً في موضوع مرشح رئاسة الوزراء، واليوم بدأت (اللجنة المكلفة بدراسة أسماء المرشحين) أعمالها، ومن المؤمل قريباً جداً حسم هذا الملف والبدء في آليات تشكيل الحكومة".

وجدد رئيس ائتلاف دولة القانون، دعوته إلى القوى الكردية لـ"حسم مرشح رئاسة الجمهورية سريعاً"، لافتاً إلى أن "الحكومة القادمة، وإضافة إلى تقديم الخدمات واستعادة هيبة الدولة العمل على تصحيح مسار العملية السياسية وإجراء انتخابات جديدة بعد إجراء التعديلات على قانون الانتخابات، وأن على المجتمع الدولي والمنظمة الأممية، دعم العراق في تجاوز التحديات".