المالكي: الحديث عن حل الحشد شائعات والأولوية لسلطة الدولة

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الأربعاء، أن أولوية المرحلة الحالية تتمثل في ترسيخ سلطة الدولة وتوحيد القرار الأمني، مشدداً على أن الحشد الشعبي جزء من المنظومة الأمنية العراقية.

وقال المالكي في بيان، إن "الأولوية اليوم ليست بحل هذا أو دمج ذاك، بل ترسيخ سلطة الدولة، وتوحيد القرار الأمني"، مؤكداً أن "الحشد الشعبي جزء من المنظومة الأمنية العراقية، تأسس بقانون، وكان دوره حاسماً في مواجهة الإرهاب".

وأضاف أن "أي تنظيم أو تطوير لعمل المؤسسات الأمنية يتم ضمن رؤية الدولة وبما يحفظ السيادة والاستقرار، بعيداً عن المزايدات الإعلامية".

وأشار المالكي إلى أن "الحشد الشعبي مؤسسة رسمية أُقرت بقانون وصوّت عليها البرلمان، وأي حديث عن حل أو دمج يتم حصراً ضمن الدستور والقانون وبقرار الدولة، لا بالشائعات"، مؤكداً أن "أي تطوير للحشد يجب أن يحفظه من الضعف ويدعم جاهزيته القتالية".