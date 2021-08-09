المالكي: الانتخابات ستجري بموعدها مهما قالوا وهددوا

شفق نيوز/ دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الاثنين، وسائل الاعلام العراقية الى "تسليح" المواطن بكل الحقائق ليكون على دراية بكل الحقائق خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات، مؤكدا ان الانتخابات ستجري في موعدها المحدد رغم كل الظروف.

وقال المالكي خلال حفل اعلامي نظمه ائتلافه حول قيم التنافس الانتخابي، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الانتخابات والاعلام الحر هما من اهم اسس الديمقراطية في العراق".

وأضاف "نريد المواطن ان يذهب الى الانتخابات وهو مسلح بكل الحقائق، وهذه هي مسؤولية الاعلام الوطني الذي يعمل على توعية الناس وتعريفهم الحقائق وارشادهم لطريق الحق".

واكد على ان الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد "مهما قالوا ومهما فعلوا ومهما هددوا"، داعيا جميع الشركاء الى "الابتعاد عن عمليات تسقيط الاخر او التهديد بالسلاح، وعدم الاساءة لهذه العملية الديمقراطية".

واشار المالكي الى ان العملية الانتخابية "هي العرس الذي من خلاله تتم عملية حل جميع الازمات التي يعاني منها العراقيين، وايضا تسهم في ايصال من يستحق الوصول الى البرلمان".

وطالب الجميع "بحماية العملية الانتخابية من عمليات التسقيط والتزوير والتلاعب"، مضيفا "نريد من الانتخابات ان توصل لنا الخيرين الذين يتحملون المسؤولية ويعملوا على تصحيح المسار".

وختم المالكي بالقول "نأمل ان يكون البرلمان القادم برلمانا متماسكا وقادرا على تلبية طموح جميع العراقيين".