المالكي: استهداف قادة إقليم كوردستان عمل مرفوض يهدد الوحدة الوطنية

ندد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الأحد، بالهجمات التي استهدفت منازل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، محذرا من محاولة تقويض الأمن والاستقرار في البلاد جراء تلك الافعال.

وقال المالكي في منشور له على موقع "إكس"، إن "ما حصل من تجاوزات في إقليم كوردستان، واستهداف بيوت قادة الإقليم، مسعود بارزاني ونيجرفان بارزاني، هو عمل مرفوض ومدان من أي جهة كانت"، معتبراً أن "هذه الأفعال لا تستهدف أشخاصاً بعينهم فحسب، بل تمس أمن واستقرار العراق ككل، وتسهم في إضعاف الوحدة الوطنية".

وأضاف "إننا اليوم بأمسّ الحاجة إلى تعزيز روح التكاتف والتلاحم بين أبناء الوطن، ونبذ العنف بأشكاله كافة"، مشددا على ضرورة "الوقوف صفاً واحداً لإفشال محاولات من يسعون إلى زعزعة الاستقرار وإثارة الفتنة بين مكونات الشعب العراقي".

وتعرض منزل رئيس اقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني في مدينة دهوك أمس السبت الى استهداف بواسطة طائرة مسيرة ما أثار ردود أفعال وتنديد واسع على المستوى المحلي الإقليمي والدولي.

وندد الزعم الكوردي في بيان بذلك الهجوم، حاثاً السلطات العراقية إلى اتخاذ موقف حاسم إزاء الهجمات المتكررة التي تستهدف إقليم كوردستان، فيما كشف أن مقره تعرض لخمس هجمات خلال الفترة الماضية، إلا أنه التزم الصمت "تجنباً لإثارة القلق والغضب بين الجماهير".