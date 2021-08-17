الليلة.. قادة العراق أمام مهمة إقناع الصدر بالعودة للانتخابات

شفق نيوز/ كشف رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، يوم الثلاثاء، عن عقد اجتماع "حاسم" للرئاسات وقادة الكتل مع ممثلين عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن عودة الأخير للمشاركة بالانتخابات.

وقال الخالدي لوكالة شفق نيوز، "سيعقد اجتماعا مساء اليوم بين الرؤساء الثلاثة (الجمهورية والوزراء والبرلمان) ورؤساء الكتل السياسية وممثلين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".

واضاف، أن "الاجتماع سيكون حاسما لعودة التيار الصدري للمشاركة في الانتخابات المبكرة من عدمه"، منوها إلى أن "الاجتماع سيناقش أيضا إجراءات واستعدادات الحكومة والمفوضية للانتخابات المقبلة".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أعلن مؤخرا مقاطعة الانتخابات البرلمانية.

ولاحقا اتخذت قوى سياسية عديدة الموقف ذاته.

وأرجع المقاطعون أسباب اتخاذ هذه الخطوة إلى عدم توفر البيئة الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة وسط انتشار "السلاح المنفلت" و"المال السياسي".