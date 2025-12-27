الليلة.. ثلاثة شيعة يتنافسون على منصب النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي

شفق نيوز- بغداد

يعتزم الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، عقد اجتماع، مساء اليوم السبت، في مكتب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، من أجل حسم اختيار النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

وقال مصدر مسؤول في الإطار، لوكالة شفق نيوز، إن "قادة الإطار التنسيقي سيعقدون اجتماعاً مهماً في مكتب الحكيم من أجل اختيار النائب الأول لرئيس البرلمان الذي هو من حصة المكون الشيعي، وهذا المنصب يحتاج إلى (15) نقطة أي (15) مقعدا نيابيا".

وبين المصدر، الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه أن "هناك ثلاثة أسماء مرشحة بشكل رسمي لهذا المنصب من قبل قوى الاطار التنسيقي، وهم: عدنان فيحان عن العصائب، ومحسن المندلاوي عن تحالف الأساس والقوى الداعمة له، وأحمد الأسدي عن ائتلاف الإعمار والتنمية".

وأضاف أن "اجتماع الإطار التنسيقي سيحسم اختيار أحد هذه الأسماء من خلال الاتفاق عليها بالأجماع حتى يكون المرشح ممثلا عن كل قوى الإطار التنسيقي، ولغاية الآن غير معلوم على أي اسم سيقع الاختيار عليه"، مبينا أن "الأسماء الثلاثة حظوظها متساوية، واجتماع مكتب الحكيم سيخرج بالاتفاق وبالإجماع على أحد تلك الأسماء".

وحتى الآن أخفق الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية، في التوافق على تسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، ويؤكد في مواقف رسمية استمرار الحوارات والنقاشات بين جميع الأطراف السياسية بشأن الاستحقاقات الوطنية المقبلة.