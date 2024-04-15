"اللقاء الأكثر أهمية".. بايدن يفاوض السوداني لنشر قوات أمريكية في المستقبل

شفق نيوز/ يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء اليوم، لإجراء محادثات متشعبة الملفات، بالتزامن مع ارتفاع التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط بسبب الحرب في غزة وهجوم إيران "غير المسبوق" على إسرائيل، رداً على ضربة عسكرية إسرائيلية استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية.

في هذا الصدد، رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، جعلت من اجتماع اليوم بين بايدن والسوداني أكثر أهمية، لافتة إلى أن المحادثات الثنائية ستشهد مناقشة الاستقرار الإقليمي و"نشر قوات أمريكية في المستقبل"، ولكنها ستركز أيضاً على القضايا الاقتصادية والتجارية والطاقة التي أصبحت أولوية رئيسية للحكومة العراقية مؤخراً.

ونقلت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها ترجمته وكالة شفق نيوز، عن مسؤول أمريكي كبير، قوله إن "‎بايدن ووزير الدفاع لويد أوستن، سيناقشون وجود القوات الأمريكية في اجتماعات منفصلة مع السوداني، لكنه ليس التركيز الأساسي للزيارة".

‎وبحسب الصحيفة، أكدت هجمات إيران السبت الماضي، على إسرائيل "عبر المجال الجوي العراقي" مخاوف الولايات المتحدة، على الرغم من أن السوداني قد غادر بغداد بالفعل وكان في طريقه إلى واشنطن، عندما تم إطلاق الطائرات بدون طيار والصواريخ.

ومنذ وصول السوداني إلى حكم العراق، في أواخر عام 2022، حاول الحفاظ على التوازن بين إيران وأمريكا على الرغم من اعتباره قريبا من طهران وعلى الرغم من حوادث أخرى وضعت حكومته في موقف محرج فيما يتعلق بواشنطن.

ترجمة: وكالة شفق نيوز