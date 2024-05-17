"اللغز المفقود".. برلماني يتحدث عن شبهات "فساد" بمشروع فندق الموصل

شفق نيوز/ كشف النائب عن نينوى نايف الشمري، يوم الجمعة، عن "شبهات فساد" تحوم حول مشروع فندق الموصل.

وقال الشمري لوكالة شفق نيوز، "قبل فترة طويلة وضع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حجر الاساس لفندق الموصل الدولي، لكي تكتمل البُنى التحتية لنينوى على مختلف الأصعدة، وتم إحالة فندق الموصل كفرصة استثمارية، لكي تعود الموصل بحلتها الأصيلة، واستبشرنا خيراً بإن يكون هذا الفندق مكاناً وملتقاً نستقبل فيه الضيوف والسفراء والمنظمات المختلفة والفعاليات المتنوعة، لأننا في نينوى نفتقد لاي فندق اخر".

وأوضح الشمري ان "ما يُثير الاستغراب، انه ورغم إحالة الفندق للاستثمار، الا انه لم يُباشر بأي إجراء على الأرض، رغم مرور أشهر على المخاطبات، الأمر الذي يستدعي معرفة الأسباب والمسببات، لمعرفة أسباب عدم المباشرة".

واستدرك الشمري قائلاً "قد تحوم حوله شبهات فساد، اذا تُشير المعلومات أن المستثمر المُحال عليه الفندق ، خارج العراق اصلاً ".

واضاف "كلّ الجهود المبذولة، والمخاطبات الرسمية، مكتملة الإجراءات، إلا إذا كانت هناك صفقات مخفية وبيروقراطية ، تتفق عليها ايادٍ فاسدة تُريد ان يبقى حال فندق الموصل على ما هو عليه من دمار وتخريب".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد وضع في الثاني عشر من أيار مايو الماضي حجر الأساس لمشروع إعادة إعمار فندق الموصل الدولي، الذي تعرّض للتخريب على يد تنظيم داعش، وبفترة قصيرة باشرت الشركة المنفذة لإعمار الفندق بإزالته بالكامل ايذاناً ببدء الاعمار رغم كونه يتكون من طوابق عديدة وشاهقة لكنها أزيلت بالكامل.