"اللجنة المركزية" للتظاهرات تعلن اعتصاماً أمام البرلمان احتجاجاً على قانون الانتخابات

شفق نيوز/ أعلنت ما يعرف باللجنة المركزية للتظاهرات، يوم الأربعاء، عن اعتصام أمام مجلس النواب بعد غد يوم الجمعة، للاحتجاج على التصويت على قانون الانتخابات وفق نظام سانت ليغو، والمقرر في جلسة يوم السبت المقبل.

وذكر بيان للجنة "قد حزم الفاسدون امرهم على إعادة قوانينهم الانتخابية القديمة الظالمة، لكي يضمنوا بذلك بقاء أحزابهم، متجاهلين رأي غالبية الشعب والمرجعية الرافض لذلك، يسهرون الى الرابعة فجراً على قوانين تخدمهم بدل السهر على قوانين تخفف هموم الشعب ومعاناته من إرتفاع أسعار المعيشة والدولار ونحن على أبواب الشهر الفضيل".

وأضاف "ندعو العراقيين لتلبية نداء الوطن يوم الجمعة المصادف 24-3-2023 الساعة التاسعة مساءً لإعلان اعتصامنا أمام بوابة مجلس النواب في الخضراء حتى موعد جلسة مجلس النواب".

وكان البرلمان العراقي صوت في جلسة فجر الاثنين على سبع فقرات من قانون الانتخابات المثير للجدل، من أصل 15، وقرر استكمالها في جلسة تعقد السبت المقبل.

ويعارض نواب مستقلون وكتل ناشئة والبالغ عددهم أكثر من 75 نائباً مشروع القانون بسبب اعتماد صيغة تمثيل انتخابي 1.7 وفق نظام سانت ليغو.

ومنذ أسبوعين، يخفق مجلس النواب العراقي عن عقد أي جلسة يتضمن جدول أعمالها تمرير التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات، بصيغته الحالية ونظام سانت ليغو، الذي يعتبره المعارضون قانوناً فُصِّل على مقاس القوى النافذة في البلاد، حيث يعيد نظام الدائرة الواحدة.

و"سانت ليغو" طريقة حساب رياضية تُتبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وتعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز. لكن العراق اعتمد سابقاً القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.