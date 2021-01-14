اللجنة المركزية لتظاهرات العراق: أوقفنا أكثر من 100 أمر إلقاء قبض وفتح تحقيق بشأن تعذيب معتقلي الناصرية

شفق نيوز/ اعلن عضو في اللجنة المركزية لتظاهرات في العراق، يوم الخميس، انتهاء أزمة الملاحقات الأمنية لناشطي التظاهرات في محافظة ذي قار، مشيرا إلى إنهاء مجلس تحقيقي فتح بشأن وقوف قوة من الجيش بالضد من قوات مكافحة الشغب في ساحة الحبوبي وسط الناصرية.

وقال عضو اللجنة والممثل عن محافظة المثنى، ايهم النعيمي لوكالة شفق نيوز؛ "استطعنا إخماد الفتنة وحقن الدماء في ذي قار وإعادة الاستقرار بعد يومين من العمل"، مشيرا إلى أن "اللجنة المركزية حضرت من كافة المحافظات إلى ذي قار واجتمعت بقيادة العمليات ومجلس القضاء الاعلى في المحافظة".

وتابع النعيمي، أنه تم التوصل لعدة قرارات أبرزها: ايقاف أكثر من 100 أمر إلقاء قبض على المتظاهرين والناشطين في المحافظة من السلميين فقط، فضلا عن الإفراج على جميع المعتقلين وفتح مجالس تحقيقية بحق من مارس التعذيب بحقهم".

وأضاف أنه "تم الاتفاق على إنهاء المجلس التحقيقي بحق ضباط وعسكر الجيش من الفرقة التاسعة الذين وقفوا مع المتظاهرين ضد قوات الشرطة الاتحادية".

ونوه إلى أنه "تم الاتفاق بشكل رسمي على غلق كافة الدعاوى الكيدية بحق المتظاهرين السلميين، ومن يكون مطلوب للقضاء على دعاوى شخصية ويحاول التستر بستار المتظاهرين، مرفوض وسيتم تسليمه وفق القانون للجهات المختصة".

وشدد النعيمي على كافة "الثوار المنتفضين ضبط النفس وعدم الانجرار وراء الفتنة التي تسعى لضرب التظاهرات بشتى الطرق، ومحاولة الحفاظ على امن المدينة".

وأطلقت القوات الأمنية في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، يوم الاثنين (11 كانون الثاني 2021)، القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين الذين عاودوا التجمع في ساحة الحبوبي.

فيما أطلقت القوات الأمنية حملة اعتقالات بحق ناشطين فاعلين في الاحتجاجات بمحافظة ذي قار، اضطر بسببها العديد منهم إلى مغادرة المحافظة واللجوء لمناطق أخرى خشية من الاعتقال.