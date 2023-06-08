بحضور هيئة الرئاسة.. اللجنة المالية تعقد اجتماعاً لحسم التصويت على الموازنة

شفق نيوز/ تعقد اللجنة المالية النيابية حالياً، اجتماعاً حاسماً للاتفاق على تمرير الموازنة الثلاثية بحضور رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه الأول محسن المندلاوي، والنائب الثاني شاخوان عبدالله.

وقالت مصادر لوكالة شفق نيوز إن " اللجنة المالية عقدت خلال هذا الوقت الحالي اجتماعاً بحضور كل من رئيس البرلمان ونائبيه الأول والثاني لوضع اللمسات الحاسمة والأخيرة على موازنة العراق الثلاثية تمهيداً لعرضها على البرلمان خلال الوقت المتبقي من اليوم لتمريرها وإقرارها رسمياً".

وأضافت المصادر ان الاجتماعات تتسم بالجدية في حسم كافة الأمور المتعلقة بالموازنة في ظل حضور هيئة رئاسة البرلمان هذا الاجتماع وانتقالها بشكل فعلي الى داخل اللجنة لتذليل العقبات الخاصة بالموازنة".

ويتناقص عمر إقرار الموازنة الاتحادية الثلاثية ليصل الى 3 ساعات فقط متبقية وتحديداً مع اقتراب الوقت من الساعة 9 الى 12 ليلاً، فيما سيدخل العراق حالة "المجهول" في حال عدم إقرارها خلال هذا الوقت.

وتستعد الكتل السياسية او هكذا يبدو لاقرار الموازنة مساء اليوم، ومع تحديد موعد الساعة 8 مساءً لاقرارها، يبدو ان الموعد لا زال مؤجلاً الى وقت غير مسمى من هذا اليوم.

وتكشف مصادر لوكالة شفق نيوز إن "أي جلسة للبرلمان ستعقد بعد الساعة 12 ليلا ستكون بمثابة مشكلة قانونية ويمكن الطعن في شرعيتها لان البرلمان يدخل فعلياً في عطلته التشريعية".

وتضيف المصادر ايضاً أن "هناك مشكلة أخرى تتمثل في رغبة 80 نائباً في أداء الحج هذا العام خلال العطلة التشريعية للبرلمان واحتمال عدم حضورهم للجلسة في حال تمديد عمر البرلمان شهراً اضافياً وهو ما يمكن ان يعطل الجلسات الى ما بعد عيد الأضحى".