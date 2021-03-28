اللجنة المالية تصوت على حصة إقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية

شفق نيوز/ صوت أعضاء اللجنة المالية في البرلمان العراقي، على تمرير حصة إقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية خلال جلسة مقرر انعقادها في وقت لاحق من اليوم الأحد.

وقالت إخلاص الدليمي عضو اللجنة المالية لوكالة شفق نيوز، "تم التصويت على حصة الإقليم خلال اجتماع اللجنة المالية قبل قليل، بالإضافة إلى جميع المواد الخلافية".

وأضافت أن الإقليم تنازل عن بعض مطالبه لتمرير الموازنة، وتم الاتفاق على أن يسلم 460 الف برميل، مع استبعاد كلف الانتاج والنقل والإيرادات غير النفطية بحسب قانون الادارة المالية وفي حال الالتزام ستدفع الحكومة الاتحادية ميزانيته.

وأخفق مجلس النواب في التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، إثر استمرار الخلافات حول بعض البنود.

وتُقدر مخصصات الموازنة بـ130 تريليون دينار عراقي (نحو 89.6 مليار دولار).