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اللجنة المالية تصوت بالموافقة على تعديل فقرة حصة اقليم كوردستان بالموازنة

Category: سیاسة

Date: 2021-03-19T19:49:22+0000
اللجنة المالية تصوت بالموافقة على تعديل فقرة حصة اقليم كوردستان بالموازنة

شفق نيوز/ افاد مصدر برلماني، يوم الجمعة، بحصول موافقة اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي على تعديل الفقرة الخاصة بحصة اقليم كوردستان.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان اللجنة المالية صوتت بالموافقة على المواد الخلافية في الموازنة بعد تعديلها خلال اجتماعها المنعقدة حاليا"، مشيرا إلى أن من ضمنها المادة (11) المتعلقة بحصة اقليم كردستان من موازنة سنة 2021".

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن في هذه الاثناء تتواصل الاجتماعات لإكمال متطلبات تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ في وقت سابق من اليوم؛ أن اللجنة المالية النيابية تعقد، اجتماعا جديدا، لمناقشة الاتفاق على صيغة المقترح البديل للمادة 11 المتعلقة بحصة إقليم كردستان في الموازنة العامـة، بعد الاتفاق مع قادة وممثلي الكتل الشيعية والكوردية.

وكان النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني بشار الكيكي قال لوكالة شفق نيوز؛ في وقت سابق من اليوم؛ إن الوفد توصل مع البرلمان العراقي إلى إجراء تعديل على صيغة احدى فقرات الموازنة، بما يجعلها قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وأضاف الكيكي وهو قيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني؛ أن الاتفاق اكد ان تقوم حكومة إقليم كوردستان بتسليم ما لا يزيد عن 250 ألف برميل نفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية.

وابلغت الاوساط النيابية وكالة شفق نيوز في وقت سابق من اليوم؛ أن هناك اتفاقا توصل إليه الوفد الكوردي برئاسة قوباد طالباني مع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، دون أن يفصحوا عن ماهية هذا الاتفاق.

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