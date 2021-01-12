اللجنة المالية تجتمع برئاسة الوزراء لبحث ملاحظات على الموازنة

شفق نيوز/ من المقرر أن تعقد اليوم الثلاثاء اللجنة المالية النيابية اجتماعا في دار الضيافة التابع إلى رئاسة الوزراء لمناقشة الملاحظات التي قدمّها برلمانيون على مواد وفقرات قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

وقال مصدر في اللجنة لوكالة شفق نيوز، ان اللجنة ستُدون تلك الملاحظات على شكل تقرير لتتم قراءته في جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها عصر اليوم.

وعقدت اللجنة المالية النيابية، يوم الاحد، اجتماعا لدارسة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، والذي انتهى مجلس النواب من القراءة الاولى له يوم السبت.

وكانت الحكومة العراقية قد أقرت مسودة المشروع الشهر الماضي وأرسلته إلى البرلمان لغرض مناقشتها خلال الأسابيع المقبلة وإقرارها.

ووفق المسودة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز فإن الموازنة يبلغ حجمها 164 تريليون دينار بعجز مالي يصل إلى 71 تريليونا.

واستندت الموازنة إلى سعر تقديري عند 42 دولارا لبرميل النفط وبمعدل تصدير 3.250 مليون برميل يوميا بما فيه 250 ألف برميل من حقول إقليم كوردستان.