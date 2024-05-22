اللجنة المالية تباشر بمناقشة ودراسة جداول موازنة 2024

شفق نيوز/ باشرت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، بعقد أول اجتماع لها بعد تسلمها جداول موازنة العام 2024.

وقال مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع يهدف الى الاطلاع على جداول الموازنة والمباشرة في دراستها لغرض المضي في المصادقة عليها.

وكان رئيس مجلس النواب بالانابة محسن المندلاوي، قد أحال أمس مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 إلى اللجنة المالية بعد تسلمها من الحكومة العراقية.

وتبلغ موازنة 2024 بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يوم الأحد الماضي، 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.

وتقدر إيرادات موازنة 2024، وفقاً للسوداني، بـ"144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار".

وقال السوداني، إن "تخصيصات المحافظات لبرامج الحكومات المحلية بتخصيص استثماري بلغت 10.633 تريليونات دينار في عام 2023، وموّلنا 3.333 تريليونات، بناءً على الطلبات الأصولية من المحافظات"، مضيفاً "الباقي من التخصيص 7.333 تريليونات دينار في حساب أمانات، تحت تصرف حكومات المحافظات".