سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اللجنة العليا تقرر مصير حظر التجوال غدا الاربعاء

Category: سیاسة

Date: 2021-03-02T15:21:49+0000
اللجنة العليا تقرر مصير حظر التجوال غدا الاربعاء

شفق نيوز/ رجح المتحدث باسم الحكومة العراقية، وزير الثقافة، ناظم حسن، يوم الثلاثاء، فرض حظر شامل للتجوال في بغداد والمحافظات على خلفية تزايد الإصابات بفيروس كورونا، معلناً تخويل سفيريّ العراق في روسيا والصين بالتعاقد مع شركات إنتاج اللقاحات.

وقال حسن خلال المؤتمر صحفي الأسبوعي، الذي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "هناك بوادر لفرض حظر التجوال الشامل، حيث ستعقد اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اجتماعاً يوم غد الأربعاء لحسم هذا الأمر".

وأضاف أنه "تم تخويل سفيريّ العراق في روسيا والصين بالتعاقد مع الشركات المنتجة للقاح كورونا"، مشدداً على "منع الاستعانة بأي وسطاء بين العراق والدول والشركات المنتجة للقاح كورونا".

وجدد حسن الإعلان عن أن الأيام المقبلة ستضهد وصول 16 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى العراق.

فيما أشار إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أوصى الوزراء بزيارات ميدانية مباشرة لمدينة الناصرية للوقوف على الخدمات وحل مشاكل محافظة ذي قار.

related

بلاسخارت من الموصل: اتفاق سنجار سينهي معاناة السنجاريين وضمان لعودة الحياة لطبيعتها

Date: 2020-11-19 08:55:31
بلاسخارت من الموصل: اتفاق سنجار سينهي معاناة السنجاريين وضمان لعودة الحياة لطبيعتها

القضاء العراقي يتأسف ويصدر توضيحا بشأن الخلفيات السياسية لقضاة المفوضية

Date: 2019-12-24 10:04:38
القضاء العراقي يتأسف ويصدر توضيحا بشأن الخلفيات السياسية لقضاة المفوضية

انسحابات وتمرد.. الخلافات تعصف بجلسة البرلمان العراقي

Date: 2020-09-26 13:29:01
انسحابات وتمرد.. الخلافات تعصف بجلسة البرلمان العراقي

نائب الرئيس الامريكي يصل بغداد

Date: 2019-11-23 13:49:28
نائب الرئيس الامريكي يصل بغداد

"خذوا الدرس".. البرلمان العراقي يحذر من تكرار سيناريو بيروت في بغداد

Date: 2020-08-06 10:42:54
"خذوا الدرس".. البرلمان العراقي يحذر من تكرار سيناريو بيروت في بغداد

العراق "قلق" من امتناع اسرائيل عن المصادقة على معاهدة

Date: 2019-09-25 22:45:13
العراق "قلق" من امتناع اسرائيل عن المصادقة على معاهدة

الحديثي: اي خيار غير الاصلاح ستكون له عواقب وخيمة والحكومة تهدف لاصلاح جذري

Date: 2019-11-09 16:45:50
الحديثي: اي خيار غير الاصلاح ستكون له عواقب وخيمة والحكومة تهدف لاصلاح جذري

فيروس كورونا ينهي حياة سياسي عراقي

Date: 2020-06-14 15:53:54
فيروس كورونا ينهي حياة سياسي عراقي