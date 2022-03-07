اللجان البرلمانية.. استحواذ من الكتل الكبيرة وصراع محموم على رئاستها

شفق نيوز/ كشف مصدر نيابي عن نشوب خلاف على تسمية رؤساء اللجان النيابية قد يعرقل تمريرها نيابيا.

وأبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز؛ ان "اصرار زعامات القوى السياسية على التدخل في اختيار أعضاء اللجان النيابية الى جانب تقاسمها بعيدا عن الثقل الانتخابي يمنع تمريرها داخل مجلس النواب".

وأوضح أن "بعض رؤساء الكتل النيابية يحاولون فرض اعضاء لاعلاقة لهم باللجان المراد تسميتها اذ ان متطلبات تشكيلها وتسمية أعضائها ورئاستها يجب أن تكون تناظرية، أي لجنة الامن والدفاع يجب أن لا يكون رئيسها من ذات المكون الذي ينتمي له وزير الدفاع على سبيل المثال والحال نفسه لاغلب اللجان الاخرى".

وأضاف أن "الاشكالات التي تقف أيضا عائقا امام تمريرها ان الجميع يريد ترؤس اللجان فئة (أ) والتي تمثل الوزارات السيادية، في حين ان الثقل النيابي يعد المعيار الأساس في ذلك".

وبحسب المصدر؛ ان "القوى الرئيسة والتي لها تمثيل نيابي قوى استأثرت بأهم اللجان النيابية بذريعة استحقاقها الانتخابي".

وكانت رئاسة البرلمان ناقشت الاسبوع الماضي تشكيلة اللجان النيابية وفق المعايير المعتمدة وضمن الضوابط الدستورية والقانونية.