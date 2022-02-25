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الكويت مستاءة من تصريح السياسي اياد جمال الدين وتدعو السلطات العراقية لإتخاذ اجراءات بحقه

Category: سیاسة

Date: 2022-02-25T13:30:38+0000
الكويت مستاءة من تصريح السياسي اياد جمال الدين وتدعو السلطات العراقية لإتخاذ اجراءات بحقه

شفق نيوز/ أعربت سفارة الكويت لدى بغداد، يوم الجمعة، عن استنكارها و رفضها القاطع للتغريدات التي وصفتها بـ"المسيئة" التي صدرت عن السياسي ورجل الدين العراقي أياد جمال الدين، "والتي أساء فيها عبر موقعه على وسائل التواصل الإجتماعي إلى دولة الكويت".

وقالت السفارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن هذه التغريدات "حملت عبارات مرفوضة ومستهجنة ومردود عليها".

وأضافت أنه "في الوقت التي تعبر فيه استيائها البالغ لمثل هذه التصرفات التي تهدف للنيل من العلاقات الاخوية التي تربط البلدين، فإنها تدعو السلطات العراقية المعنية الى لجم هذه الاصوات النشاز باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها".

وكان السياسي ورجل الدين اياد جمال الدين قد قال في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن ‏"استرجاع روسيا لأوكرانيا.. يفتح باب الأمل لاسترجاع الدول الكرتونية مثل الكويت وتايوان".

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