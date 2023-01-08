الكويت تطوي صفحة أحداث الافتتاح وتهنئ العراق بنجاح خليجي 25

شفق نيوز / أعرب وزير الخارجيَّة الكويتي سالم عبدالله الجابر الصباح، يوم الأحد، عن خالص تهانيه للعراق بـ "نجاح افتتاح دورة كأس "الخليج العربي" بنسختها الـ25 التي تستضيفها البصرة.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفيّ أجراه وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، بنظيره الكويتيّ، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وثمن الصباح، بحسب البيان، الاستعدادات والإمكانيات الكبيرة والمُتميزة والعاليّة التي أتاحتها الجهات المُختصة في العراق، في حفل افتتاح بطولة كأس الخليج.

من جانبه، أكَّد حسين، أنَّ "ما حدث من أمور تنظيميَّة خلال افتتاح "خليجي 25" لن يؤثر على متانةِ العلاقة بين العراق ودولة الكويت، وبالأخص على المُستوى الرياضيّ.

وأشاد وزير الخارجية العراقي، بـ"دعم الكويت لإقامة البطولة في مدينة البصرة، سواء من خلال زيارة رئيس الإتحاد الكويتيّ عبدالله الشاهين، والوفد المُرافق له لملعبيّ البطولة، قبل إقامتها بنحو 3 أسابيع، أو بتواجد المنتخب الكويتيّ لملاقاة منتخب العراق وديًا في ملعب الميناء الأولمبيّ".

وأشار إلى "الصعوبات التي واجهت الوفد في دخول ملعبِ جذع النخلة، وما نتجَ عنه من مُغادرةِ ممثل أمير دولة الكويت رئيس اللجنة الأولمبيّة الشيخ فهد الناصر، وكذلك رئيس الإتحاد الكويتيّ وأعضاء مجلس الإدارة".