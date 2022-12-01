الكويت تسلم العراق مذكرة بشأن تجاوز 3 قطع بحرية المياه الإقليمية

شفق نيوز / سلمت وزارة الخارجية الكويتية، مساء الخميس، الجانب العراقي مذكرة بشأن تجاوز ثلاث قطع بحرية عراقية المياه الإقليمية، مطالبة السلطات بسحبها فوراً.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن "السفير الكويتي لدى العراق، طارق الفرج، قد اجتمع مساء اليوم مع مدير الدائرة العربية بوزارة الخارجية العراقية السفير أسامة الرفاعي، وسلمه مذكرة بشأن قيام ثلاث قطع بحرية عراقية بتجاوز المياه الإقليمية لدولة الكويت، ومطالبتها بسحب هذه القطع فورا خارج المياه الإقليمية".

وأكدت الخارجية الكويتية، استعدادها لـ"التعاون مع العراق، وفق ما نصت عليه اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة".

وشددت على ضرورة "احترام سيادة كلا البلدين ورفض دولة الكويت القاطع لأي انتهاك يمس سيادتها واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية"، داعية العراق إلى "التعاون في كل ما من شأنه دعم أواصر الأخوة وبما يعزز أمن البلدين الشقيقين واستقرار المنطقة".