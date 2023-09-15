الكويت تسلم العراق مذكرة احتجاج على حكم المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية "خور عبد الله"

شفق نيوز/ سلمت وزارة الخارجية الكويتية، يوم الجمعة، السفير العراقي لدى الكويت، مذكرة احتجاج على حكم المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أن "مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير أحمد البكر اجتمع اليوم الجمعة في ديوان عام وزارة الخارجية مع سفير جمهورية العراق لدى دولة الكويت المنهل الصافي حيث سلم السفير البكر مذكرة احتجاج دولة الكويت على ما ذكر في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم التصديق عليها من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013 ومن قبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013 والتي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة".