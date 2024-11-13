الكويت تساند مشروع طريق التنمية العراقي

شفق نيوز/ أعلن ولي العهد الكويتي، صباح خالد الحمد المبارك الصباح، مساندة العراق بمشروع طريق التنمية الاستراتيجي، الذي يبدأ من الفاو إلى غرب القارة الأوروبية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الشيخ صباح الصباح، بالرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP29)، في العاصمة الأذرية باكو، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

ورحب الصباح، بمشروع طريق التنمية الذي يتبناه العراق، وأكد أن أي نمو أو تطور يحدث في العراق فهو يمثل نموا ونهضة للكويت والعكس صحيح، لافتاً إلى الحرص على توطيد علاقات الأخوة والتعاون مع العراق في شتى الميادين تحقيقاً لمصالح للبلدين الشقيقين.

وخلال اللقاء تم التأكيد على عمق العلاقة بين العراق والكويت والحرص على إنهاء الملفات العالقة وبما يعزز العلاقات بين الحكومتين والشعبين الشقيقين.

وأبدى الرئيس العراقي، وولي العهد الكويتي، حرصهما على ضرورة أن يكون للعراق والكويت دور فاعل في المنطقة من خلال تكثيف اللقاءات المستمرة ووضع الرؤى المشتركة، إذ دعا فخامته ولي العهد لزيارة العراق ليطلع على التطور الحاصل في مختلف القطاعات.

بدوره أشار رئيس الجمهورية، إلى أن العراق تربطه علاقات قوية بالكويت تاريخياً، لافتا إلى أن هذا يحتم على البلدين النهوض بمستوى العلاقات الثنائية والعمل معا على مستوى المنطقة ككل، مبينا أن ما يحدث في لبنان وغزة ليس بعيداً عن العراق والكويت، وبالتالي فإن الظهور برؤية شاملة تشكل ضرورة في ضوء التحديات.

كما تم الاتفاق على ضرورة تفعيل اللجان المشتركة من خلال بدء اجتماعاتها لبحث جميع النقاط، بحسب البيان.