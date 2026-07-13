الكويت تدين "استهداف" قنصليتها في البصرة وتطالب بمحاسبة المتورطين

شفق نيوز- الكويت

أدانت وزارة الخارجية الكويتية، يوم الاثنين، ما وصفته بـ"الاعتداءات" التي استهدفت القنصلية العامة لبلادها في مدينة البصرة، داعية الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة "المتورطين" ومنع تكرارها.

وقالت الوزارة، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن استمرار استهداف القنصلية يمثل "انتهاكاً غير مقبول لحرمة البعثات القنصلية"، وتقويضاً لجهود الحكومة العراقية في الوفاء بالتزاماتها الدولية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، ولا سيما المادة (31) التي تُلزم الدولة المضيفة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحماية الكاملة لمقار البعثات القنصلية وصون حرمتها.

وأضافت أن الحكومة العراقية بذلت جهوداً للتصدي لهذه الاعتداءات، لكنها شددت على ضرورة اتخاذ "إجراءات فورية وحاسمة" لمحاسبة جميع المتورطين، وضمان عدم تكرارها، مؤكدة أهمية توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية والقنصلية الكويتية العاملة في العراق، وضمان أمن وسلامة منتسبيها.

وكانت محافظة البصرة قد شهدت، أمس الأحد، تظاهرات أمام مبنى القنصلية الكويتية احتجاجاً على مقتل الصياد العراقي نجم عبد الله برصاص خفر السواحل الكويتية قبل أيام.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، وزارة الخارجية ورئاسة أركان الجيش والجهات الأمنية المختصة في محافظة البصرة بمتابعة ملابسات مقتل الصياد العراقي، مؤكداً ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث، وتحمي أرواح المواطنين وممتلكاتهم.