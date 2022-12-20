الكويت تدعو من مؤتمر "بغداد 2" إلى إعادة ترسيم الحدود مع العراق

شفق نيوز/ جدد رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح، يوم الثلاثاء، دعوة بلاده لإعادة ترسيم الحدود مع العراق.

وأكد الصباح في كلمة له خلال مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة الذي عقد في العاصمة الأردنية عمّان دعم بلاده لأمن العراق، وقال، إن المنطقة لن تنعم بالاستقرار ولن تهنأ بالامن ان فقدت احدى الدول الامن".

وأشار إلى سعيهم لصيانة امن واستقرار المنطقة، وقال: لا يفوتني من ان تطرق إلى إتمام الانتخابات التشريعية في العراق واختيار رئيس الوزراء اضافة الى ما تحقق في صيانة أمنهم في طريق القضاء على ما تبقى من فلول المنظمات الإرهابية

وأضاف الصباح أنه تدرك الدول العربية ولاسيما دول الخليج مكانة العراق واهميته وتسعى الى استعادة دوره الفاعل في تعزيز وتواجده في محطيه العربي بعيدا عن اي تأثيرات خارجية وما اتفاقية الربط الكهربائي الموقعة بين العراق والكويت الموقعة الا مثال على ذلك السعي.

وقال إن دولة الكويت سعت لدعم العراق في المجالات كافة إدراكا منها لأهمية هذا البلد وترسيخا منا لأمن بلدهم لأن أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة.

وتابع الصباح "اننا مطالبون اليوم باغلاق الملفات العالقة ولا سيما ترسيم الحدود بعد العلامة 162 لننطلق معا نحو آفاق جديدة نزولا عند رغبة قياديي بلدينا وتطلعات شعبينا لتفويت الفرصة على من دأب في استغلال هذه الملفات للنيل من هذه العلاقة وتعكير صفوها".