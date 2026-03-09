الكويت تبلغ بغداد بتسجيل هجمات من داخل الأراضي العراقية

شفق نيوز- بغداد

أبلغ السفير الكويتي في بغداد، يوم الاثنين، وزارة الخارجية العراقية، بتسجيل هجمات من داخل الأراضي العراقية، ضربت أهدافاً داخل الأراضي الكويتية، مطالباً من الحكومة وضع حد لها.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية السفير محمد حسين بحر العلوم، استقبل اليوم، في مبنى الوزارة، سفير دولة الكويت لدى جمهورية العراق محمد حسن الزمان".

ولفت البيان إلى أنه "جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، وانعكاسات الحرب على الأوضاع الإقليمية، حيث ناقش وكيل الوزارة خطورة الوضع الحالي في ظل استمرار الحرب التي تشهدها المنطقة، وما تخلّفه من تداعيات على الأمن والاستقرار الإقليمي".

ونقل السفير الكويتي حسن الزمان، بحسب البيان، مشاغل بلاده إزاء الاعتداءات التي تتعرض لها من قبل إيران، كما قدّم معلومات حول استهدافات مصدرها الأراضي العراقية، مطالباً الحكومة العراقية بالتدخل لوضع حدّ لها، بما يحفظ العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والجارين.

في حين أكد وكيل الوزارة بحر العلوم، أن "الحكومة العراقية تبذل جهوداً كبيرة واستثنائية لتجنيب العراق تداعيات الحرب، والعمل على حفظ أمن البلاد واستقرارها في مواجهة الاعتداءات التي يتعرض لها العراق كسائر دول المنطقة".

وشدد بحر العلوم على أن "العراق يرفض منطق الحرب بشكل عام، ولا سيما استخدام أراضيه منطلقاً لاستهداف دول الجوار"، مؤكداً أن "الحكومة تتخذ جميع الإجراءات اللازمة، بتوجيه من القيادة السياسية والقائد العام للقوات المسلحة، لملاحقة مرتكبي أي أفعال تضر بمصالح البلاد وعلاقاتها مع الدول المجاورة".

وأشار البيان إلى أن "الطرفين اتفقا على أن العراق والكويت يتأثران بشكل مباشر بتداعيات الصراع الدائر في المنطقة، مؤكدين أهمية التعاون المشترك للحفاظ على أمن المنطقة والعمل على احتواء الأزمة".

وصعّدت الفصائل العراقية المسلحة من وتيرة استهدافها التي شملت مطارات بغداد وأربيل والسليمانية، بالإضافة إلى أهداف خارج العراق، بالتزامن مع المواجهة العسكرية المباشرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، والتي اندلعت منذ أواخر شهر شباط/فبراير الماضي ولا تزال مستمرة حتى الآن.