الكويت: الاعتداء على قنصليتنا في البصرة يهدد التزامات العراق الدولية

شفق نيوز- الكويت

دانت الحكومة الكويتية، مساء اليوم الثلاثاء، "عدوان إيران" وما وصفته بـ"وكلائها في العراق" على سيادة الكويت، وكذلك على قنصليتها في محافظة البصرة، مطالبة الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة المتورطين في تلك "الانتهاكات".

وذكرت الحكومة الكويتية بحسب ما نقلته وسائل إعلام عربية: "ندين العدوان الآثم الذي تشنه إيران والميليشيات الموالية لها في العراق"، معتبرة أن "استمرار عدوان إيران ووكلائها في العراق انتهاك صارخ لسيادة الكويت"، على حد قولها.

وأضافت أن "استمرار الاعتداءات على قنصليتنا في البصرة انتهاك غير مقبول ويقوض جهود حكومة العراق للوفاء بالتزاماتها الدولية"، مطالبة الحكومة العراقية بـ"اتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة المتورطين بالاعتداء على قنصليتنا".

وأمس الاثنين، دانت وزارة الخارجية الكويتية، ما وصفته بـ"الاعتداءات" التي استهدفت القنصلية العامة لبلادها في مدينة البصرة، داعية الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة "المتورطين" ومنع تكرارها.

وكانت محافظة البصرة قد شهدت، الأحد الماضي، تظاهرات أمام مبنى القنصلية الكويتية احتجاجاً على مقتل الصياد العراقي نجم عبد الله برصاص خفر السواحل الكويتية قبل أيام.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، وزارة الخارجية ورئاسة أركان الجيش والجهات الأمنية المختصة في محافظة البصرة بمتابعة ملابسات مقتل الصياد العراقي، مؤكداً ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث، وتحمي أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وتشهد علاقة العراق مع الكويت توترات بين الحين والآخر تصاعدت بعد الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران منذ 28 شباط/ فبراير الماضي، حيث جرى استهداف مواقع داخل الكويت بهجمات انطلقت من الأراضي العراقية بحسب وزارة الدفاع الكويتية.

كما تتجدد بين فترة وأخرى قضية احتجاز صيادين عراقيين من قبل خفر السواحل الكويتي، بالإضافة إلى ملف ترسيم الحدود البحرية واتفاقية الملاحة بين البلدين الجارين.