الكونغرس يصوت على تعديل يمنع تمويل "المنظمات الإيرانية" في العراق

شفق نيوز- بغداد/ واشنطن

أعلنت لجنة الخدمات المسلحة الجمهورية في الكونغرس الامريكي، يوم الاربعاء، تمرير تعديل القانون الذي قدمه النائب "جو ويلسون" بشأن الدفاع الوطني (NDAA)، لمنع تمويل المنظمات المرتبطة بإيران في العراق.

ووفقا لما ورد في التعديلات التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإنها "تهدف الى منع تمويل المنظمات التابعة لايران في العراق من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، وهي جزء من استراتيجية امريكية أوسع لمواجهة النفوذ الإيراني".

ويقصد بتلك المنظمات بحسب ما جاء ذكره في نص القانون الذي تم الإعلان عنه سابقاً، عدة فصائل مسلحة منضوية ضمن هيئة الحشد الشعبي العراقية، وتعرف بقربها من ايران.

وعقب إصدار التعديلات على القانون، اعاد النائب الجمهوري جو ويلسون نشر نص لجنة الخدمات، معلقاً بجملة: "تحرير العراق من إيران".

ويعرف ويلسون بمواقفه المعارضة لإيران، وسبق وان دعا، الى "جعل العراق عظيما مجددا"، وإلى وقف سيطرة إيران عليه، بعد دعواته السابقة الى وقف التمويل للعراق.

وفي منشور سابق له، قال ويلسون إن "شعب العراق العظيم بأديانه واعراقه كافة، هم ورثة حضارة رائعة، ويستحقون أكثر من أن يحكمهم "نظام إرهابي في ايران"، على حد تعبيره.