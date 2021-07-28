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الكونغرس الأمريكي يعلن دعماً لحكومة الكاظمي

Category: سیاسة

Date: 2021-07-28T18:41:45+0000
الكونغرس الأمريكي يعلن دعماً لحكومة الكاظمي

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين العراق والولايات المتحدة على مختلف الصعد الاقتصادية وأفق التنسيق السياسي المشترك، فضلاً عن التعاون في مجالات التعليم، والثقافة، والاستثمار، بحسب بيان لمكتب الكاظمي.

وأضاف أن بيلوسي رحبت بزيارة رئيس الحكومة العراقية للولايات المتحدة ولمبنى الكونغرس الأمريكي، مؤكدة دعم أعضاء المجلس خطوات حكومة الكاظمي ومبادراتها ودورها المتنامي في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد الكاظمي أن العراق ساعٍ إلى انتهاج كل ما يعزز سياسة التهدئة في المنطقة، فضلاً عن مضيه قدماً في تعزيز الإصلاحات، ومحاربة الفساد، وتعزيز أمنه الداخلي، وتهيئة بيئة مناسبة جاذبة للاستثمار.

من جانبها أكدت بيلوسي دعم الكونغرس الأميركي جهود الحكومة العراقية الساعية إلى إنجاح انتخابات تشرين الأول المقبلة.

وشددت بيلوسي أيضاً على أهمية استمرار التعاون الثنائي في مجال مكافحة جائحة كورونا، واستمرار الولايات المتحدة في تقديم الدعم للشعب العراقي من خلال المساهمة في توفير اللقاحات.

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