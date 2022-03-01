الكورد يعدون لإنهاء التهميش الاداري واستعادة المناصب "المسلوبة" في صلاح الدين

شفق نيوز/ اعلن نائب كوردي عن صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، اعداد برامج وخطط سياسية فاعلة لاستعادة مناصب الكورد "المسلوبة" منذ سبعة أعوام، منتقداً وجود منصب وحيد للكورد في المحافظة.

وقال عضو مجلس النواب عن صلاح الدين ملا كريم شكور لوكالة شفق نيوز، إن "المكون الكوردي يسعى وبخطى جادة لانهاء التهميش الإداري وسلب المناصب الذي تعرض له بعد احداث أكتوبر 2017 رغم استحقاقاته الانتخابية والقومية في صلاح الدين".

وأضاف شكور "ننتظر حسم تشكيل الحكومة واستقرار أوضاع البرلمان خلال الفترات القادمة لاطلاق خطة تنسيق شاملة مع نواب صلاح الدين وإدارة المحافظة، لاستحصال حقوقنا من المناصب باعتبارنا مكون رئيسي في صلاح الدين . "

وانتقد شكور "اختصار التمثيل الإداري للكورد في صلاح الدين على منصب واحد هو مدير توزيع الكهرباء ومنذ سنوات عدة"، مشيراً إلى أن "منصب قائممقام طوز خورماتو شرقي صلاح الدين استحقاق كوردي بحت باعتبار الكورد الأغلبية السكانية في القضاء مقارنة بالمكونات الاخرى الى جانب حقوق الكورد في مفاصل إدارية وامنية متعددة في صلاح الدين".

ويشكو المكون الكوردي في صلاح الدين، في مناسبات عدة , من تغييب وتهميش اداري واضح في عموم المفاصل الحكومية بالمحافظة، ويحذر من مخططات ديموغرافية تسعى لطمس الوجود الكوردي في صلاح الدين.

يشار إلى أن المكون الكوردي كان يشغل إدارة الصحة ومديرية توزيع كهرباء صلاح الدين، فضلاً عن منصب قائممقام طوزخورماتو قبيل احداث 2017، إلا أن جميع المناصب سُلبت منه ولم تعاد حتى الان برغم انها استحقاق قومي وسكاني وفقاً للحقوق التي كفلها الدستور العراقي.

ويبلغ عدد السكان الكورد في محافظة صلاح الدين، وفقاً للإحصائيات السكانية التقريبية أكثر من 50 ألف نسمة يتركز معظمهم في قضاء طوزخورماتو