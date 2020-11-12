الكورد يضعون شرطاً للتصويت على قانون الاقتراض

شفق نيوز/ اكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني شيروان الدوبرداني، مقاطعة الكورد لجلسة التصويت على قانون الاقتراض لحين تعديل الفقرة الخاصة بالإقليم.

وقال الدوبرداني لوكالة شفق نيوز، "المحاولات مستمرة من اجل الوصول الى حل وسط لإرضاء جميع الأطراف، لكن البعض يريد جعل الإقليم جزءاً القرض حتى يقوم بتسديد أموال القروض وهذا ما لم نقبل به".

وبين "لغاية الآن لا يوجد نصاب قانوني لعقد الجلسة الجديدة".

وقاطعت الكتل الكوردية جلسة التصويت بعد خلاف حول مقترح تقدمت به كتل نيابية شيعية تضمن إلزام إقليم كوردستان بتسليم 480 ألف برميل من النفط إلى الحكومة الاتحادية مع كل الإيرادات غير النفطية، مقابل إرسال رواتب الإقليم وحصته من الموازنة.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان العراقي، على قانون الاقتراض الذي تنتظره الحكومة لتأمين رواتب الموظفين المتأخرة منذ عدة أسابيع حيث تمر البلاد بواحدة من أصعب الأزمات المالية، بفعل تراجع أسعار النفط.

إلا أن خلافات على بنود في مشروع القانون حالت دون ذلك حتى اللحظة.