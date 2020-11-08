الكورد يرفضون "مقترحاً شيعياً" بحذف المادة "140"

شفق نيوز/ أعلنت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني فيان صبري، يوم الأحد، عن رفض النواب الكورد مقترحا من قبل كتل شيعية لإلغاء المادة "140" من الدستور.

وقال صبري لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة تعديل الدستور عقدت اليوم الأحد، اجتماعها بخصوص المادة 140 من الدستور، وفي الاجتماع اقترح عدد من أعضاء اللجنة من الكتل الشيعية حذف المادة".

وأوضحت أن "النواب الكورد رفضوا المقترح نهائيا، وعلى أثر ذلك تم تأجيل الاجتماع إلى يوم الأربعاء المقبل وسيحضره رؤساء الكتل البرلمانية".

وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.‎

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.