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الكورد يبحثون عن تمثيل أول من نوعه بمحافظة عراقية

Category: سیاسة

Date: 2021-05-07T09:32:09+0000
الكورد يبحثون عن تمثيل أول من نوعه بمحافظة عراقية

شفق نيوز/ كشف قيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الجمعة، عن خوض الانتخابات البرلمانية بثلاثة مرشحين في محافظة صلاح الدين.

وقال عضو مجلس صلاح الدين سابقا، عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، حسن محمد أحمد، لوكالة شفق نيوز، إن "ثلاثة مرشحين سيخوضون الانتخابات البرلمانية ضمن الدائرة الانتخابية "بلد الثانية" التي تضم بلد والدجيل والضلوعية وآمرلي وطوزخرماتو وسليمان بيك".

وأضاف أحمد، أن "الاتحاد الوطني الكوردستاني سيخوض الانتخابات بمرشحين رجل وامراة وهم (ملا كريم شكر محمد) و(جيان محمد عزيز)، فيما سيخوض الحزب الديمقراطي الكوردستاني الانتخابات بمرشح واحد فقط وهو (هيوا طاهر)".

ورجح الظفر بـ"مقعد نيابي للكورد عن صلاح الدين وتحقيق تمثيل برلماني لكورد صلاح الدين مازال غائبا"، مشيراً إلى أن "قانون الانتخابات والمعطيات تؤكد نيل الكورد لمقعد برلماني كانوا قريبين منه خلال السنوات الماضية، إلا أن نظام الانتخابات السابق (القوائم) لم تحقق القاسم الانتخابي على الرغم من حصول المرشحين على أصوات انتخابية عالية".

وتابع أحمد، "النظام الفردي في الانتخابات القادمة يمنحنا فرص منافسة وحظوظ كبيرة بحجز احد مقاعد صلاح الدين البرلمانية".

وتخلو محافظة صلاح الدين من أي تمثيل برلماني للكورد، بسبب الصراعات السياسية والطائفية والتحديات الأمنية التي تشهدها المحافظة منذ سنوات طويلة.

ويشكو الكورد في صلاح الدين، من تغييب وتهميش إداري واضح في عموم المفاصل الحكومية في المحافظة، وسط تحذيرات من مخططات ديموغرافية تسعى لطمس الوجود الكوردي في المحافظة.

ويبلغ عدد السكان الكورد في صلاح الدين وفقا للاحصائيات السكانية التقريبية أكثر من 50 ألف نسمة، يتركز معظمهم في قضاء طوزخورماتو.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

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