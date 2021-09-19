الكورد ممنوعون من الترويج الانتخابي في مناطق النزاع بديالى

شفق نيوز/ شكا مسؤول كوردي في محافظة ديالى يوم الاحد، من منع الترويج الانتخابي ونشر البوسترات والملصقات الانتخابية للمرشحين الكورد في مناطق توابع خانقين المتنازع عليها في ديالى، واعتبره مصادرة وسرقة لحقوق وإرادة مكون رئيسي في المحافظة.

وقال الناطق الرسمي عن التحالف الكوردستاني وعضو مركز خانقين للاتحاد الوطني عباس محمود لوكالة شفق نيوز؛ ان مرشحي الأحزاب الكوردية (التحالف الكوردستاني والحزب الديمقراطي ومرشحين كورد مستقلين) منعتهم الاحزاب الاخرى واعوانها من نشر بوسترات انتخابية في السعدية وجلولاء وجبارة وقره تبه في أوج الدعايات الانتخابية.

واستغرب محمود من حرمان المرشحين الكورد من حقوق الدعاية والترويج بينما مرشحين الاحزاب العربية والقوى الاخرى يمارسون دعاياتهم الانتخابية بمطلق الحرية في خانقين.

ودعا محمود مفوضية الانتخابات والسلطات الامنية الى التصدي لكل من يمنع الترويج الانتخابي حفاظا على استحقاقات جميع القوى والقوميات والمكونات الانتخابية والديمقراطي واصفا عمليات المنع "القومي" للحملات الانتخابية ارهاب انتخابي جديد لا سابق له طيلة الدورات الانتخابية الماضية.

الى ذلك؛ ابلغ مسؤول حزبي كوردي عن تلقي احد عناصر الاتحاد الوطني في جلولاء تهديدات وتحذيرات بمنع دخول جلولاء دون ان يدلي بمزيد من التفاصيل.

ويواجه الكورد منذ اكتوبر/ تشرين الأول 2017 تهميش ممنهج ومنظم سياسي وامني ضمن مخططات تعيد سيناريو التعريب الديمغرافي بحق الكورد والذي مارسه النظام السابق ضد المكون الكوردي طيلة العقود التي سبقت عام 2003.