الكهرباء تكشف عن خطتها لزيادة الإنتاج وامريكا تدعو الشركات العالمية للعمل في العراق

شفق نيوز/ أكد وزير الكهرباء عادل كريم، يوم السبت، أن الوزارة تتجه نحو محطات الطاقة الشمسية والبخارية لتأمين التيار الكهربائي، فيما دعت السفيرة الأمريكية الشركات العالمية للتوجه الى العراق كونه بيئة خصبة لتنفيذ المشاريع.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن وزير الكهرباء استقبل في مكتبه ببغداد السفيرة الامريكية لدى العراق الينا رومانوسكي، وجرى التباحث حول اهمية مشاريع الربط الكهربائي ومدى استراتيجيتها للشبكة الوطنية.

وقال الوزير العراقي ان الوزارة مضت بعدة اتجاهات مع الخليج والمملكة السعودية والمملكة الاردنية، وتركيا،بهذا الشأن، مضيفا "النهضة الكبيرة التي عملنا عليها لادخال عدد كبير من المشاريع والمحطات والخطوط الناقلة والتي كانت معطلة منذ وقت طويل والتي ساهمت باستقرار واضح للمنظومة الوطنية".

واشار كريم الى "مضي الوزارة بالعمل على تنويع مصادر الطاقة والتعاقد مع شركات عالمية لإنشاء مشاريع محطات الطاقة الشمسية والتي حرصت الوزارة على توزيعها في اغلب محافظات العراق، كما تولي الوزارة اهتماماً بالغاً لمشاريع الرياح لإنتاج الطاقة، وكذا توليد الكهرباء من تدوير النفايات بالتنسيق مع دوائر الامانة والبلدية والحكومة المحلية".

وبين ان "الخطة المعدة تتضمن نصب وحدات الدورة المركبة، وانشاء محطات بخارية جديدة تكون مركز حمل احتياطي للمنظومة".

من جانبها، أكدت السفيرة الامريكية انها تواكب بعناية واهتمام تطور قطاع الكهرباء في العراق، وانها تحث الشركات الرصينة للعمل في العراق كونه بيئة جيدة وملائمة للعمل خصوصا قطاع الكهرباء.