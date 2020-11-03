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الكهرباء تعلق على قطع موظفيها طريقا حيويا ببغداد: الرواتب مشكلة بلد

Category: سیاسة

Date: 2020-11-03T11:55:17+0000
الكهرباء تعلق على قطع موظفيها طريقا حيويا ببغداد: الرواتب مشكلة بلد

شفق نيوز/ علقت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الثلاثاء، على تظاهر عدد من موظفيها قرب وزارة المالية، وقيامهم بقطع طريق محمد القاسم السريع احتجاجاً على التأخير في صرف رواتبهم.

وخرج العشرات من موظفي وزارة الكهرباء في وقت سابق من اليوم بتظاهرة احتجاجية قاموا خلالها بقطع اهم شوارع العاصمة بغداد بسبب تأخر صرف الرواتب.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي، لوكالة شفق نيوز، ان "قضية تأخر صرف رواتب الموظفين، هي مشكلة كل الموظفين في كل مؤسسات الدولة العراقية، وليس فقط في وزارة الكهرباء، ولغاية الآن لا يوجد اي موظف في الدولة استلم راتبه".

وبين "اننا ماضون في المطالبة بالإسراع في صرف رواتب موظفي وزارة الكهرباء اذا كانوا  موظفين على الملاك او عقوداً او حتى أجوراً يومية، لكن مشكلة الرواتب هي مشكلة بلد"، مبينا ان "الوضع المعيشي، هو الذي دفع بعض الموظفين في وزارة الكهرباء الى الخروج".

وأضاف العبادي ان "لجوء موظفي وزارة الكهرباء الى الاضراب بالمحطات، واطفاء الطاقة الكهربائية عن الموطنين كعامل ضغط لصرف رواتبهم أمر مستبعد جداً، وموظفونا على قدر عال من الوطنية والمسؤولية".

وأكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت، يوم الثلاثاء، لوكالة شفق نيوز ان "الحكومة لديها الأموال لتوزيع الرواتب على الموظفين ولكن بعجز بسيط يبلغ 20% "، مبينة ان "الحكومة ليس لديها آلية تنظيمية لإدارة الأموال بشكل صحيح".

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