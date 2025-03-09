الكهرباء النيابية: توقف الغاز الإيراني سيُفقد العراق 8 آلاف ميغاواط

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس لجنة الكهرباء في البرلمان العراقي، وليد السهلاني، يوم الأحد، أن انقطاع الغاز الإيراني، سيسبب خسارة 8 آلاف ميغاواط من منظومة الكهرباء في البلاد.

وقال السهلاني لوكالة شفق نيوز، إن "العراق يحتاج إلى 1800 مقمق من الغاز الإيراني، وانقطاع هذه الكمية من المحطات الغازية سيسبب بفقدان 8000 ميغاواط من المنظومة الكهربائية".

وأضاف أن "هناك تحركا من قبل الحكومة العراقية عبر القنوات الدبلوماسية من وزارة الخارجية وغيرها، للحصول على استثناء من الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة استيراد الغار الإيراني لتشغيل المحطات الغازية".

وتابع أن "المشكلة الحقيقية ليست باستيراد الغار الإيراني، إنما بدفع المستحقات المالية لإيران، ولابد من حل هذه الأزمة لتفادي أزمة فصل الصيف".

وكان رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي عطوان العطواني، سلم في وقت سابق من اليوم، رسالة إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تفيد بأن إيقاف استيراد الغاز من ايران سيتسبب بانهيار منظومة شبكة الكهرباء خلال الصيف المقبل في العراق، في اشارة الى ضرورة تمديد الإعفاءات الممنوحة الى العراق في هذا الجانب بعد ايقافها رسميا من قبل ادارة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

جاء ذلك خلال لقاء العطواني السفير الأميركي لدى العراق دانيال روبنستين والوفد المرافق، حسبما ذكره المكتب الاعلامي للنائب.

بدوره، أبدى السفير الأميركي تفهمه لما طرحه العطواني خلال الاجتماع فيما يخص ملفي الطاقة والعقوبات المصرفية، ووعد بنقل هذه الرسائل لحكومة بلاده على أمل ايجاد المعالجات والحلول الدائمة وبما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين، لافتا الى إن استيراد الغاز الطبيعي ولغاية الان هو خارج منظومة العقوبات، وفقا للبيان.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية صرح، يوم الأحد، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب أنهت الإعفاءات الممنوحة للعراق لشراء الكهرباء من إيران، ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث قوله، إن واشنطن لن تسمح لطهران بأي قدر من الإغاثة الاقتصادية أو المالية.

وأضاف المتحدث أن "حملة أقصى الضغوط التي يمارسها الرئيس تهدف إلى إنهاء التهديد النووي الإيراني وتقليص برنامجها للصواريخ الباليستية ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية".