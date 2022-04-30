الكهرباء العراقية عينها على قانون الأمن الغذائي لتسديد مستحقات الغاز الإيراني

شفق نيوز/ طالبت وزارة الكهرباء العراقية، يوم السبت، مجلس النواب بتشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لإسهامه بتسديد مستحقات الغاز الايراني.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، لوكالة شفق نيوز، "نأمل من مجلس النواب العراقي تشريع واقرار مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية المتضمن تسديد المستحقات المالية للجانب الإيراني عن تزويد العراق بالغاز".

وأشار إلى أن "هناك عناية حكومية ودعماً من رئيس مجلس الوزراء لتسديد مستحقات الغاز إلى الجانب الإيراني، وعلى هذا الأساس نعتبر زيارة وفد وزارة الكهرباء إلى إيران بالإيجابية والمثمرة".

وبين موسى أن "وزير الكهرباء عادل كريم اجتمع خلال زيارته إلى طهران بوزيريّ النفط والطاقة الإيرانيين، وتم تقديم تفاصيل فنية مهمة إلى الجانب الايراني لحاجة المنظومة الكهربائية إلى اطلاقات الغاز، قابل ذلك تفهماً إيرانياً إيجابياً بخصوص انحسار الغاز وارتفاع أسعاره العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية".

واضاف أن "الجانب الايراني تفهم زيارة الوفد العراقي لرفع معدلات الغاز وإطلاقه بالنسبة التي تكفي لسد الحاجة الفعلية، وان معدل الضغط الحالي 30 مليون متر مكعب ومقبلين على زيارة ضغط الغاز المورد".

وفي وقت سابق اليوم، اعلن رئيس غرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة يحيى آل اسحاق، عن وجود اتفاقات بين الجانبين العراقي والإيراني لسداد مستحقات طهران المالية، وفيما بيّن أن مجموع الديون العامة والخاصة على العراق تقدر بـ10 مليارات دولار، أكد استمرار استيراد الطاقة الايرانية للعراق بعد زيارة وزير الكهرباء إلى طهران.

يأتي ذلك عقب زيارة وزير الكهرباء العراقي عادل كريم الى طهران جرى خلالها التباحث حول سداد الديون العراقية المستحقة الى وزارتي الطاقة والنفط الايرانيتين.