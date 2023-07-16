الكهرباء العراقية تتجه نحو قطر وتركمانستان لتعويض الغاز الإيراني

شفق نيوز/ أعلن وزير الكهرباء زياد علي، يوم الأحد، عن التوجه نحو قطر وتركمانستان للتزود منهما بالغاز لتشغيل محطات التوليد بدلاً من الغاز الإيراني.

وذكر بيان للجنة الكهرباء والطاقة النيابية، ورد لوكالة شفق نيوز، أن اللجنة استضافت اليوم، وزير الكهرباء زياد علي والوفد المرافق لمناقشة خطة الوزارة لتجهيز الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف وأسباب انخفاض التجهيز.

ووجّه رئيس اللجنة محمد نوري العبد ربه، سؤالاً للوزير عن اسباب انخفاض التجهيز، وخطة الوزارة في إيجاد بدائل لاستيراد الغاز الإيراني والتوجه نحو الطاقة المتجددة.

بدوره أوضح وزير الكهرباء خطة تجهيز المحافظات بالطاقة الكهربائية، مشيراً إلى ارتفاع معدلات التجهيز للمرحلة الاولى، ومبيناً ان سبب انخفاض التجهيز هو انقطاع الغاز الايراني مما ادى الى فقدان 6 الاف ميغاواط وخروجها عن العمل.

وأكد الوزير ان جميع المبالغ تم تحويلها الى حساب الجانب الايراني في المصرف العراقي للتجارة (TBI) ويتم تسديدها بشكل مستمر من دون إخلال بالعقد بين الطرفين.

وكشف عن تشكيل وفدين لزيارة تركمانستان وقطر لإمكانية شراء الغاز من البلدين، بغية الاكتفاء من الوقود لتشغيل المحطات.

وحول خطة الوزارة للمرحلة الثانية شددت اللجنة على ضرورة إيجاد البدائل عن الغاز الإيراني والبحث عن مصادر اخرى، وامكانية التوجه نحو الطاقة الشمسية والدورة المركبة وطاقات التبريد، مؤكدة على متابعة العمل وإبرام العقود لتنفيذ المشاريع.

وشهد العام الحالي استقراراً في تجهيز التيار الكهربائي وزيادة ساعاته، إلا أنه منذ مطلع الشهر الجاري انخفض التجهيز بشكل واضح بسبب خفض الإمدادات الغاز من إيران الذي يغذي محطات التوليد، لعدم تسديد الديون المترتبة بذمة العراق لإيران عن استيراد الغاز.

وفيما أكدت وزارة الكهرباء أنها سددت جميع ما بذمتها من ديون وأودعت الأموال في حساب بالمصرف العراقي للتجارة، قال نواب ومسؤولون إن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران تمنع تحويل العراق أموالاً لإيران.