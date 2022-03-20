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الكهرباء العراقية: الغاز القطري لن يحل بديلاً عن الإيراني وما زلنا بمرحلة التفاهم

Category: سیاسة

Date: 2022-03-20T11:25:42+0000
الكهرباء العراقية: الغاز القطري لن يحل بديلاً عن الإيراني وما زلنا بمرحلة التفاهم

شفق نيوز/ أوضحت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الأحد، أن الغاز القطري مكملاً وليس بديلاً عن الغاز الإيراني الذي يتم استيراده لتشغيل محطات توليد الطاقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، لوكالة شفق نيوز، إن "استيراد الغاز من الجانب القطري سيكون لسد جزء من النقص الحاصل في استيراد الغاز الإيراني، حيث سيستورد العراق مبدئيا مليون ونصف المليون طن من الغاز القطري على طول فترة العقد الاولي".

وبين أن "الكمية التي سيتم استيرادها لا تغطي الحاجة الفعلية لتوليد الطاقة الكهربائية إنما تسد جزء منها"، مؤكدا أن "الوزارة والحكومة تسعى لتنويع مصادر الغاز من أجل أن لا يتوقف إنتاج الكهرباء في حال توقف دفعات الغاز الايراني".

وأوضح موسى أن "استيراد الغاز القطري يتطلب توفير البنى التحتية والاستراتيجية وإنشاء منصات للغاز وشبكات أنابيب لنقله إلى المحطات الكهربائية، وهذا الجهد يستدعي استنفار وزارات النقل والنفط والمالية بالإضافة إلى الكهرباء، بغية أن ينجز ويورد الغاز القطري إلى العراق".

واشار الى ان "فترة انجاز مشروع استيراد الغاز القطري تتراوح بين 12 – 15 شهرا، والعراق ما زال في مرحلة تفاهم ولم يصل إلى مرحلة توقيع العقد لاستيراد الغاز القطري".

وكان وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار، قد أعلن في 23 شباط/ فبراير الماضي، عن نقاش أولي لتجهيز مليون ونصف المليون طن من الغاز القطري وتهيئة منشآت التسلم، لدعم منظومة الكهرباء بما تحتاجه من الغاز.

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