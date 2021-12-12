سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم تدعو مسعود بارزاني للتقريب بين الأطراف السياسية

Category: سیاسة

Date: 2021-12-12T10:28:07+0000
الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم تدعو مسعود بارزاني للتقريب بين الأطراف السياسية

شفق نيوز/ استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني اليوم الأحد في صلاح الدين بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الكردينال لويس روفائيل الأول ساكو .

وذكر بيان صادر عن مكتب الزعيم بارزاني، بأن اللقاء تبادل وجهات النظر حول الوضع السياسي والتطورات الأخيرة في العراق، ودعا بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الرئيس بارزاني إلى القيام بدوره في التقريب بين الأطراف السياسية لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وكذلك خلال اللقاء ذاته تم بحث وضع المسيحيين في العراق وإقليم كوردستان، والتأكيد على تعميق المصالحة وروح الأخوة بين المكونات كافة.

related

مسعود بارزاني يحث للقضاء على الإرهاب بشكل مواز في العراق وسوريا

Date: 2021-07-06 11:41:53
مسعود بارزاني يحث للقضاء على الإرهاب بشكل مواز في العراق وسوريا

بارزاني يؤكد على ثلاثة بشأن العلاقات بين اربيل وبغداد

Date: 2019-08-17 15:51:43
بارزاني يؤكد على ثلاثة بشأن العلاقات بين اربيل وبغداد

مسعود بارزاني وخميس الخنجر يأملان من نتائج الانتخابات الاستقرار للعراق

Date: 2021-10-17 09:37:47
مسعود بارزاني وخميس الخنجر يأملان من نتائج الانتخابات الاستقرار للعراق

توضيح من مقر بارزاني بشأن حكومة محمد علاوي

Date: 2020-02-26 16:12:28
توضيح من مقر بارزاني بشأن حكومة محمد علاوي

صلاح الدين تبحث مع بارزاني المباشرة بمشروع "التوأمة مع اربيل"

Date: 2021-01-16 11:37:36
صلاح الدين تبحث مع بارزاني المباشرة بمشروع "التوأمة مع اربيل"

بارزاني يبحث مع تحالف العزم الانتخابات المقبلة والتحديات الامنية والسياسية في العراق

Date: 2021-07-10 14:33:21
بارزاني يبحث مع تحالف العزم الانتخابات المقبلة والتحديات الامنية والسياسية في العراق

بارزاني والحلبوسي "قلقان" من الأوضاع والتوترات في المنطقة

Date: 2019-09-19 15:12:31
بارزاني والحلبوسي "قلقان" من الأوضاع والتوترات في المنطقة

مسعود بارزاني والسفير البريطاني يصفان انتخابات العراق بـ"الناجحة"

Date: 2021-10-21 10:56:53
مسعود بارزاني والسفير البريطاني يصفان انتخابات العراق بـ"الناجحة"