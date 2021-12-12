الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم تدعو مسعود بارزاني للتقريب بين الأطراف السياسية

شفق نيوز/ استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني اليوم الأحد في صلاح الدين بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الكردينال لويس روفائيل الأول ساكو .

وذكر بيان صادر عن مكتب الزعيم بارزاني، بأن اللقاء تبادل وجهات النظر حول الوضع السياسي والتطورات الأخيرة في العراق، ودعا بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الرئيس بارزاني إلى القيام بدوره في التقريب بين الأطراف السياسية لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وكذلك خلال اللقاء ذاته تم بحث وضع المسيحيين في العراق وإقليم كوردستان، والتأكيد على تعميق المصالحة وروح الأخوة بين المكونات كافة.