الكنيسة الكلدانية ترفض تمثيل المسيحيين في الانتخابات من قبل "فاسدين أو مسلحين"

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الكنيسة الكلدانية في العراق، يوم الخميس، رفضها تمثيل المسيحيين في الانتخابات التشريعية المقبلة، من قبل"فاسدين أو مسلحين"، مؤكدة أنها لن تبيع نفسها وسيبقى ولاؤها للعراق وشعبه.

وقال بطريرك الكلدان في العراق والعالم، الكاردينال لويس روفائيل ساكو، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "شهر واحد يفصلنا عن الانتخابات النيابية، لذا أجد لزاماً عليّ أن أوجّه بهذه المناسبة دعوة إلى العراقيين عموماً والمسيحيين خصوصاً للمشاركة الكثيفة في الانتخابات القادمة، والتصويت لمن هو الأنسب لخدمة العراقيين من دون تمييز، من يتمتع بالإخلاص والقدرة ويشهد له بالنزاهة والصدق، ويحترم التعددية وتنوع المكونات والقوميات التي يتميز بها العراق، ويؤمن بسيادته و نهضته واستقراره".

وأضاف أن "الكنيسة الكلدانية ترفض أن يُمثّل المسيحيين أشخاص مكشوف فسادهم، أو جماعات مسلحة تتحكم بمقدراتهم، وتسيطر على بلداتهم، أو سهل نينوى"، مبينا "اننا لن نقبل أن يبدو المكون المسيحي وقوداً لهذه الجهات الداخلية".

وتابع ساكو، "كنا قد طالبنا رسمياً من بعض الجهات المعنية في الحكومة كمفوضية الانتخابات، بحصر التصويت في المكون المسيحي، كي يضمن تمثيله، وهكذا المكونات الكلدانية والآشورية والسريانية، لكن لم تُنفّذ مطالبنا"، مشيرا إلى أن "المفوضية أعلنت عن منح 15 سنة في بطاقة حماية حقوق الأقليات واتخاذ إجراءات تضمن إنصافها والمحافظة على كيانها ودورها".

وأكمل بالقول: "المسيحيون لن يستسلموا رغم جراحهم وسيسعون بجد لتحقيق هذا الحق الدستوري الذي يضمن مستقبلهم ويُرسّخ بقائهم"، لافتا إلى أن "الكنيسة الكلدانية لا تبيع نفسها، ولن تستسلم للظلم، ويبقى ولاؤها للعراق وشعبه العراقيين غير محدود".

هذا وانطلقت صباح يوم الجمعة الثالث من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية العراقية، وسط أجواء هادئة نسبياً قياساً بالاستحقاقات السابقة.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد حدد يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة